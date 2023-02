Hoekstra ziet Oekraïne zeker lid worden van de EU

vrijdag 3 februari 2023 , 11:40

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne zal zeker lid worden van de Europese Unie, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Volgens hem is het aanbieden van het kandidaat-lidmaatschap vorig jaar geen symbolische actie geweest, maar zal het wel nog een tijd duren voor het zover is.

De regering in Kiev dringt aan op een snel lidmaatschap. "Het gaat wel gebeuren. Ik vind het een verstandige zet geweest dat we hebben gezegd dat ze aan dat proces kunnen beginnen. Maar ik vind tegelijk verstandig (...) dat is gezegd dat het een traject van jaren wordt", zei Hoekstra voor aanvang van de ministerraad.

Een zware delegatie van de Europese Commissie is vrijdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev om te praten met president Volodimir Zelenski. Daar zal hij vermoedelijk opnieuw aandringen op een versnelde toetredingsprocedure tot de unie. Maar dat zit er niet in. Daar is geen steun voor onder de 27 lidstaten.

Ook Nederland is daar geen voorstander van. Volgens Hoekstra moet je de spelregels voor toetreding niet laten "verwateren". Als je daar concessies aan gaat doen "verzwakt" het bouwwerk van de unie, zegt hij. Wel moet de EU doorgaan met het op grote schaal steunen van Oekraïne, benadrukt de minister.

