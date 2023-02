Ongemakkelijke EU-Oekraïnetop midden in oorlogstijd

vrijdag 3 februari 2023 , 3:30

Bron: European Commission

BRUSSEL/KIEV (ANP) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski ontvangt in Kiev twee kopstukken van de EU. De top met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de voorzitter van de raad van regeringsleiders Charles Michel zal "niet de gemakkelijkste worden", zegt een hoge EU-functionaris.

Terwijl de Russische agressie nog in volle gang is, moet de EU laveren tussen nog meer steun (humanitair, militair, financieel) bieden en het temperen van misschien te hoge verwachtingen over snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Niemand wil de boeman spelen, zeker Von der Leyen en Michel, die namens de 27 EU-leiders aanzit, niet. Maar het toetredingsproces duurt doorgaans vele jaren en hoewel Oekraïne in volle oorlog bewonderenswaardige stappen heeft gezet om aan de eisen van de EU te kunnen voldoen, is het land er nog lang niet.

Waar de gesprekken precies plaatsvinden en hoe laat ze beginnen en eindigen, wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. Er zal na afloop een gezamenlijke verklaring worden vrijgegeven en er is een persconferentie die niet live wordt uitgezonden, maar pas "wanneer dat kan", aldus betrokkenen.

Delen

Terug naar boven