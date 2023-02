EU zegt Oekraïne 450 miljoen euro steun toe

vrijdag 3 februari 2023 , 1:31

Bron: European Commission

KIEV (ANP/DPA) - De Europese Unie gaat Oekraïne een nieuw hulppakket van 450 miljoen euro en andere steunmaatregelen schenken. Dat meldt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan de vooravond van een topontmoeting met de Oekraïense regering in Kiev op vrijdag.

"De Europese Unie stuurt vandaag een zeer duidelijke boodschap naar Oekraïne en daarbuiten over onze collectieve kracht en vastberadenheid tegenover de meedogenloze agressie van Rusland", zei Von der Leyen in een verklaring. Van de nieuwe financiële hulp is 145 miljoen euro bestemd voor humanitaire hulp en 305 miljoen voor het herstel van beschadigde infrastructuur.

Door de Russische invasie is er enorme schade aangericht aan onder meer infrastructuur in het land. Volgens één schatting zal Oekraïne mogelijk 750 miljard dollar (688 miljard euro) aan steun voor wederopbouw nodig hebben, op voorwaarde dat de oorlog niet lang aansleept. De Wereldbank schatte in september de kosten voor wederopbouw van het land op 349 miljard dollar (320 miljard euro).

Josep Borrell, hoofd Buitenlandse Zaken van de EU, kondigde aan dat de EU-landen ook nog van plan zijn in totaal 30.000 Oekraïense soldaten op te leiden, een verdubbeling van het doel van de huidige militaire trainingsmissie van de EU, die eerder op 15.000 stond. Oekraïense soldaten zullen een gespecialiseerde training krijgen voor nieuw materieel, waaronder Leopard 2-tanks, zei Borrell op Twitter.

De economische, humanitaire en militaire steun van de EU aan Oekraïne beloopt tot nu toe bijna 50 miljard euro, aldus Von der Leyen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski ontvangt vrijdag in Kiev behalve Von der Leyen ook de voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders Charles Michel. Die top zal "niet de gemakkelijkste worden", zegt een hoge EU-functionaris tegen ANP. Terwijl de Russische agressie nog in volle gang is, moet de EU schipperen tussen nog meer steun bieden en het temperen van misschien te hoge verwachtingen over snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.

