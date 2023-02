EU begint centrum voor vervolging misdrijven in Oekraïne in Den Haag

donderdag 2 februari 2023 , 15:42

KIEV/BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zet in Den Haag een internationaal centrum op voor de behandeling van vervolgingen van misdrijven in Oekraïne. "Dat gaat het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op bezoek in Kiev.

De EU zoekt al langer naar manieren om Oekraïne te helpen bij het voor de rechter brengen van wandaden die sinds de Russische invasie in het land zijn gepleegd. EU-landen als Nederland stuurden bijvoorbeeld forensisch deskundigen en deelden kennis en faciliteiten. Brussel zoekt ook steun voor een speciaal 'agressietribunaal' dat de verantwoordelijken voor de invasie moet vervolgen.

Het nieuwe centrum gaat nauw samenwerken met het bestaande EU-agentschap Eurojust, dat in Den Haag is gevestigd, en met het gezamenlijke onderzoeksteam waarvan Oekraïne en zes andere landen deel uitmaken.

De commissie kondigde het plan al eerder aan en kreeg de afgelopen dagen de steun van de EU-lidstaten.

