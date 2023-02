Von der Leyen wil nieuwe Rusland-sancties nog voordat inval in Oekraïne een jaar geleden is

donderdag 2 februari 2023 , 15:17

gewijzigd

Bron: European Commission

KIEV (ANP) - De Europese Unie moet Rusland nog voor een jaar verstreken is sinds zijn invasie van Oekraïne een nieuwe reeks sancties opleggen. "We zullen de druk op Rusland verder opvoeren", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op bezoek in Kiev. Het zou het tiende sanctiepakket worden sinds Moskou op 24 februari vorig jaar de oorlog begon.

De strafmaatregelen hebben het Kremlin nog niet op andere gedachten gebracht en het beweert steevast ze goed te doorstaan. Maar Rusland betaalt wel degelijk "een hoge prijs", stelt Von der Leyen. Op de lange termijn zouden de sancties de Russische economie uithollen.

Von der Leyen is met een zware delegatie van Eurocommissarissen neergestreken in Kiev voor overleg over onder meer de beoogde toetreding van Oekraïne tot de EU. "We zijn hier samen om te laten zien dat de EU Oekraïne standvastig blijft steunen en om onze steun en samenwerking verder te verdiepen."

