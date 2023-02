Zware delegatie Europese Commissie in Kiev om toetredingsoverleg

donderdag 2 februari 2023 , 11:47

Bron: European Commission

BRUSSEL/KIEV (ANP) - De Europese Commissie is met een zware afvaardiging neergestreken in Kiev voor overleg over de beoogde toetreding van Oekraïne tot de EU. "We zijn hier samen om te laten zien dat de EU Oekraïne standvastig blijft steunen", schrijft voorzitter Ursula Von der Leyen op Twitter, bij een foto van aankomst op een treinstation. "En om onze steun en samenwerking verder te verdiepen."

Von der Leyen heeft vijftien van haar commissarissen mee naar Oekraïne genomen, onder wie zwaargewichten als EU-buitenlandchef Josep Borrell, vicevoorzitters Valdis Dombrovskis (Economie), Margrethe Vestager (Mededinging en Digitaal) en Věra Jourová (Transparantie), en de verantwoordelijke commissarissen en hun topambtenaren voor landbouw, justitie, werkgelegenheid en EU-uitbreiding. Zij zullen verschillende leden van de Oekraïense regering ontmoeten. Er zal ook worden gesproken over de wederopbouw van het land.

Op 28 februari 2022, vier dagen na de Russische invasie, vroeg Oekraïne het EU-lidmaatschap aan. Op 23 juni vorig jaar kenden de 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden ('Europese Raad') met ongekende snelheid Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat toe. Om lid van de EU te kunnen worden moet het land, zoals andere kandidaten in spe, voldoen aan een lange lijst van eisen over bijvoorbeeld de rechtsstaat, en moet de nationale wetgeving worden aangepast aan de Europese. Dat proces duurt doorgaans jaren. Veel lidstaten zijn bang dat er te hoge verwachtingen over een snelle toetreding worden gewekt bij de Oekraïense regering.

Von der Leyen spreekt vrijdag ook met president Volodimir Zelenski op een EU-top, samen met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Locatie en agenda worden om veiligheidsredenen geheim gehouden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov haalde donderdag uit naar de commissievoorzitter, die nu voor de vierde keer sinds de invasie in Kiev is. "Von der Leyen zei dat de uitkomst van de oorlog de nederlaag van Rusland zou moeten zijn, het soort nederlaag dat Rusland tientallen jaren lang zijn economie niet kan herstellen", zei hij volgens persbureau AFP op de staatstelevisie.

