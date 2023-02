EU-parlement heft parlementaire immuniteit van Belg en Italiaan op

donderdag 2 februari 2023 , 11:11

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft de weg vrijgemaakt voor de vervolging van nog eens twee leden die betrokken zouden zijn bij het omkoopschandaal dat Qatargate is gaan heten. De Belg Marc Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino kunnen nu worden gearresteerd en verhoord door het Belgische Openbaar Ministerie.

Het parlement stemde met een grote meerderheid voor het intrekken van de onschendbaarheid van Tarabella en Cozzolino. Zelf maakten de twee sociaaldemocraten daartegen ook geen bezwaar. Ze zeggen de kans te willen grijpen om hun naam te zuiveren.

Het OM had om het opheffen van de immuniteit van het tweetal gevraagd. Europarlementariërs worden in principe beschermd tegen vervolging door justitie. Zo kunnen ze daarmee niet onder druk worden gezet en vrij hun werk doen. Dat geldt alleen niet voor wie op heterdaad wordt betrapt, zoals de in december opgepakte, inmiddels afgezette ondervoorzitter Eva Kaili.

Kaili en drie andere Qatargate-verdachten zitten op het ogenblik nog vast. Ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, die geldt als de spil van de omkopingspraktijken van vermoedelijk Qatar en Marokko, heeft zich opgeworpen als kroongetuige.

Panzeri zegt volgens Belgische media 120.000 euro aan Tarabella te hebben betaald voor het behartigen van de belangen van Qatar in het parlement. De politie deed in december ook huiszoeking bij Tarabella thuis.

Cozzolino leidde net als Panzeri een groep Europarlementariërs die de banden van het parlement met onder andere Marokko warm hield. Hij is de baas van Francesco Giorgi, de eveneens gearresteerde partner van Kaili. Giorgi zou de man zijn die de steekpenningen beheerde.

