ECB gaat rente waarschijnlijk verder verhogen

donderdag 2 februari 2023 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) voert de rente in de eurozone donderdag naar verwachting opnieuw verder op. Dat is nodig om de hoge inflatie te beteugelen. De prijzen in de eurozone gaan naar de mening van de beleidsmakers in Frankfurt nog steeds veel te hard omhoog, liet onder anderen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs al weten.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen zijn enorm gestegen. Knot wees er recent op dat de inflatie zich inmiddels heeft verbreed. Ook de prijzen van diensten als een bezoek aan de kapper of de boodschappen bij de slager zijn hard opgelopen. Dit maakt het volgens Knot nodig dat de rente nog meerdere keren omhoog moet.

"Gaat u er hoe dan ook vanuit dat wij in februari en in maart beide keren een half procentpunt bij de rente op zullen doen", zei hij. En daarna zou de centrale bank volgens hem waarschijnlijk nog niet klaar zijn. In december krikte de ECB zijn rentetarieven ook al met een half procentpunt op. Bij de twee rentebesluiten daarvoor kwam er telkens driekwart procentpunt bij.

Door lenen duurder te maken probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie omlaag moeten krijgen. Voor de consument is de hogere rente onder meer te merken bij het afsluiten van een hypotheek. Door de hogere rentetarieven van de ECB kunnen banken als ING en ABN AMRO ook hun spaarrentes langzaam weer verhogen.

