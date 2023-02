EU gaat dubbel zoveel Oekraïense militairen trainen

woensdag 1 februari 2023 , 15:07

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil, zodra de eerste 15.000 Oekraïners komende zomer hun militaire training in de EU hebben afgerond, nog eens zo'n aantal opleiden. Voor het eind van het jaar moeten zo 30.000 Oekraïners een basis- of gespecialiseerde training hebben gekregen, zeggen hoge EU-diplomaten.

De trainingsmissie is bedoeld om Oekraïense militairen te leren omgaan met hun nieuwe westerse wapens en met nieuwe dreigingen. Maar het dient ook om onervaren rekruten te leren zich te weren. Het gros van de trainingen vindt plaats in Polen en Duitsland. De kosten van het opleidingsprogramma waren tot dusver op 106 miljoen euro geschat, maar dat zal oplopen.

De EU trekt ook 25 miljoen euro uit om mijnen op te ruimen in Oekraïne, zeggen de ingewijden. Dat is "hoognodig" voor de veiligheid van de Oekraïense bevolking, maar ook "voor de sociaal-economische wederopstanding van deze gebieden". EU-buitenlandchef Josep Borrell zal het aanbod van de extra trainingen en de financiële steun overbrengen op de EU-Oekraïne-top in Kiev vrijdag.

