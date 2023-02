Europese Commissie blijft erbij: geen EU-geld naar grensmuur

dinsdag 31 januari 2023 , 21:16

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie blijft toch tegen het bouwen van grenshekken en -muren met Europees geld. Dat plan leek steeds kansrijker nu meer en meer EU-landen, ook Nederland, daar wel voor voelen. Maar verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson onderstreept dat ze het geen goed idee vindt en het ook niet ziet gebeuren.

Doordat er weer veel meer migranten naar Europa komen dan de afgelopen jaren, pleit menig EU-land voor een betere bewaking van de buitengrenzen. Er zou bijvoorbeeld een hek moeten verrijzen tussen Bulgarije en Turkije. Het verzet van de commissie tegen het financieren van zulke versperringen leek te tanen toen Johansson vorige week verklaarde dat ze "pragmatisch" met het vraagstuk wilde omgaan. Het was vooral een kwestie van geld vinden, zei ze, om toe te voegen dat ze daar niet meteen een oplossing voor zag.

Maar Johansson valt in een interview met ANP en andere deelnemers aan het samenwerkingsverband van persbureaus European Newsroom terug op "het al lang bestaande principe over het niet financieren van muren en prikkeldraad" van de commissie. "Ik denk dat dat niet moet veranderen." Zulke grensversperringen zijn "geen goede oplossing", aldus de Zweedse Eurocommissaris. Als migranten eenmaal aan de Europese buitengrens staan, is het volgens haar in veel opzichten te laat.

De weerstand in Brussel tegen grensmuren en -hekken had eerder ook een principiëler toon. Tegenstanders zetten het open Europa bijvoorbeeld af tegen het Amerika van Trump, met diens gehamer op een grensmuur. Maar Johansson ziet er bijvoorbeeld geen been in als andere EU-landen bijvoorbeeld Bulgarije helpen een grensversperring te bouwen. "Als zij elkaar willen steunen met het bekostigen van een muur: prima."

Delen

Terug naar boven