Hoekstra ziet nog geen steun in EU voor sancties doorvoer chips

dinsdag 31 januari 2023

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is voorstander van sancties tegen bedrijven die chips doorverkopen aan Rusland, maar ziet daarvoor nog onvoldoende steun in de EU. Niet alle lidstaten zijn hierover "even enthousiast", zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur bleek vrijdag dat onder meer Chinese bedrijven in Nederland geproduceerde chips van NXP en Nexperia doorverkopen aan Rusland. Die chips zijn teruggevonden in Russische wapens die op het slagveld in Oekraïne zijn aangetroffen.

De EU heeft in het achtste sanctiepakket afgesproken dat er geen chips mogen worden uitgevoerd naar Rusland. Het is echter lastig te verhinderen dat ze er toch komen. Het gaat volgens Hoekstra om miljarden chips die in huis- tuin- en keukenapparatuur worden gebruikt.

De Verenigde Staten kunnen buitenlandse bedrijven strafmaatregelen opleggen als zij tegen afspraken in toch chips uitvoeren naar Rusland. Dat zou minister Hoekstra ook wel in Europa willen zien, maar daar krijgt hij de handen niet voor op elkaar. Nederland zit er "scherper" in dan andere lidstaten, zei hij.

Hoekstra blijft desondanks lobbyen in de EU voor zo'n maatregel. "In ons eentje slaan we geen deuk in een pakje boter." Ook pleit hij voor meer gegevensuitwisseling tussen douane en bedrijven. Verder wil de bewindsman ook onderzoeken hoe informatie van inlichtingendiensten kan worden ingezet om misbruik te voorkomen.

