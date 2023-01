Hofvijver januari 2023: 'Waarom het Europees Parlement opeens van het Energy Charter af wil'

maandag 30 januari 2023 , 13:00

Bron: flickr/motiqua

DEN HAAG (PDC) - De nieuwste editie van de Hofvijver omvat traditiegetrouw de rubiek 'Unie & lidstaten' die deze maand wederom gevuld is met scherpe analyses. Federicia Violi en Bart-Jaap Verbeek reflecteren bijvoorbeeld op het Nederlandse besluit om de Energy Charter (ECT) te verlaten. Waarom is het de Commissie niet gelukt de ECT te moderniseren? Op welke manieren botst het met de klimaatdoelstellingen van de EU?

Verder blikt Harald Hendrix terug op Meloni's eerste 100 dagen als premier van Italië. Ze kan 'tevreden' terugkijken want de waardering onder de Italianen is opmerkelijk groot en stabiel. 'Er waait een briesje van realisme door de Italiaanse politiek, die zo lang gedomineerd werd door populistische dagdromerij.'

'De strijd over de Poolse rechtsstaat blijft een politiek-juridisch pokerspel' opent Malgorzata Bos-Karczewska in haar artikel. Zowel de Commissie als de aankomende verkiezingen in oktober kunnen veel verschil maken. Tot slot kan de EU ook een invloedrijke rol spelen als bemiddelaar tussen de spanningen in Kosovo en Servië. In zijn analyse stelt Ferenc Laczó dat de kwestie Kosovo-Servië van de EU eist dat beleid rondom interventie en soeverniteit wordt opgehelderd.

