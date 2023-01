Eurocommissaris wil podium voor uitgeweken Russische journalisten

vrijdag 27 januari 2023 , 17:59

TALLINN (ANP) - De Europese Commissie wil uitgeweken Russische journalisten helpen om het op te nemen tegen de Russische propaganda. Ze start een 'Radio Free Russia', naar het voorbeeld van Radio Free Europe dat in de Koude Oorlog vanuit het Westen de censuur in het Oostblok omzeilde.

Rusland maakt het onafhankelijke journalisten en media al jaren moeilijk, maar sinds de inval in Oekraïne maakt het land ze het werk echt onmogelijk. Heel wat journalisten hebben Rusland verlaten en hun heil bijvoorbeeld in de Baltische staten gezocht.

Dat biedt "een unieke kans", zegt Eurocommissaris Vera Jourova op bezoek in de Estse hoofdstad Tallinn. Ze wil hen "helpen om schaalvoordeel te krijgen en de gaten te dichten. Zodat ze meer content kunnen maken en die breder kunnen verspreiden zonder redactionele tussenkomst. We moeten ervoor zorgen dat ze hun werk kunnen doen en hun Russische publiek het verhaal kunnen vertellen van de EU zoals zij die waarnemen en beleven."

Hoeveel geld of welke andere middelen Jourova voor het project wil uittrekken laat ze in het midden. Ze denkt niet aan een echt nieuw radiostation, zoals Radio Free Europe ooit.

"We hebben een morele plicht om ook in Rusland democratische idealen te steunen", vindt de Tsjechische Eurocommissaris. "Niet met wapens, maar met woorden. We moeten hen steunen die geloven dat het Russische volk een keuze moet hebben." Dat is ook in het belang van Europa, stelt ze.

