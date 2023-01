Rutte verwacht vanaf maart Europese migratiemaatregelen

vrijdag 27 januari 2023 , 17:37

Bron: The Council

DEN HAAG (ANP) - De aanstaande Europese top in februari, die vooral in het teken staat van migratie, zal naar verwachting vanaf maart, april leiden tot concrete maatregelen. Dat denkt premier Mark Rutte. Hij is positief over de maatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Wel benadrukt de premier dat er weinig nieuwe regelingen mogelijk zijn. Het gaat vooral om het draaien aan "bekende knoppen" die "nu niet goed functioneren", zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.

"Je hebt al een tijdje een niet-functionerend systeem in Europa", meent de premier. Zo werkt het Verdrag van Dublin niet, dat bepaalt welk land opvang moet verlenen aan een asielzoeker. Nederland wil bovendien versterking van de grenswacht Frontex om de buitengrenzen beter te beschermen, en mogelijk asielprocedures aan die buitengrenzen. Verder moeten veilige landen sneller afgewezen asielzoekers terugnemen. Landen die niet meewerken, kunnen dan te maken krijgen met strafmaatregelen. Ook de Europese Commissie ziet daar wel wat in, liet voorzitter Ursula von der Leyen donderdag weten in een brief aan lidstaten.

Rutte sprak in de aanloop naar de top van 9 en 10 februari al met meerdere regeringsleiders, en voert ook de komende tijd gesprekken. Zo komt de Franse president Emmanuel Macron maandag naar Den Haag. Het migratieonderwerp is voor Rutte ook belangrijk omdat hij zijn eigen VVD heeft beloofd alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

"Ik denk niet dat we op 9-10 februari zeggen: nu is het opgelost, maar dat we veel scherper hebben waar we verder aan moeten werken." Het idee is dat die beslissingen "richting maart en april leiden tot verdergaande stappen". Rutte tekent wel aan dat er "niet één gouden maatregel" is. Daarnaast moet Nederland zelf ook aan de bak, bijvoorbeeld om het aantal arbeids- en kennismigranten te verlagen.

Delen

Terug naar boven