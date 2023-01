Europese Commissie buigt zich over petitie totaalverbod op dierproeven

donderdag 26 januari 2023 , 16:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat onderzoeken of het nodig of wenselijk is om dierproeven voor cosmetica te verbieden en uiteindelijk elke vorm van dierproeven. Aanleiding is een petitie met ruim 1,2 miljoen geldige handtekeningen van EU-burgers. De commissie zal uiterlijk 25 juli bekendmaken of ze iets doet met dit zogeheten Europees burgerinitiatief.

De initiatiefnemers, een netwerk van dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights, vragen de commissie om stapsgewijs een einde te maken aan elke vorm van dierproeven. Er bestaan al beperkende regels voor dierproeven voor cosmetica en het in de handel brengen van op dieren geteste persoonlijke verzorgingsproducten. Die regels moeten volgens de ondertekenaars worden aangescherpt tot uiteindelijk een totaalverbod geldt. In de Europese Unie worden jaarlijks gemiddeld 10 miljoen proefdieren gebruikt voor onderzoek en onderwijs, waaronder veel muizen en ratten.

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht. De organisatie moet eerst de commissie warm maken voor haar initiatief en als die groen licht geeft vervolgens 1 miljoen handtekeningen in minstens zeven EU-landen verzamelen. Als aan die voorwaarden is voldaan, gaat de commissie ermee aan de slag. Zo wordt de organisatie uitgenodigd het verzoek bij de commissie te komen toelichten en komt er een hoorzitting in het Europees Parlement. De commissie is echter niet verplicht met wetsvoorstellen te komen.

De 'Stop dierproeven'-petitie is het negende Europees burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. Eind 2020 leidde een massaal pleidooi vanuit de bevolking voor het eerst tot Brusselse wetgeving. Het betrof het Europese burgerinitiatief Right2Water, voor beter en voor iedereen toegankelijk kraanwater in de EU. Dat initiatief werd door meer dan 1,8 miljoen Europeanen ondersteund.

