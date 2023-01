Google maakt informatie over diensten en producten transparanter

donderdag 26 januari 2023 , 13:50

BRUSSEL (ANP) - Google gaat een aantal van zijn diensten en producten transparanter maken. Daarmee moet het voor consumenten die bijvoorbeeld een hotelkamer of vlucht boeken duidelijker worden bij wie de boeking precies is gedaan, hoe prijzen zijn samengesteld en waar ze terechtkunnen voor informatie of klachten. Het gaat om aanpassingen van Google Store, Google Play Store, Google Hotels en Google Flights, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

De toezeggingen van Google komen na onderhandelingen die sinds 2021 werden gevoerd met de commissie, de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Belgische Economische Inspectie. "EU-consumenten hebben recht op duidelijke, volledige informatie, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken", zegt Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie). "Deze toezeggingen zijn een stap voorwaarts in deze richting."

Voor Google Play Store en Google Store belooft het Amerikaanse technologiebedrijf de koper in spe voortaan vooraf duidelijke informatie te geven over leveringskosten, herroepingsrecht en reparatie- of vervangingsopties. Verder zal Google ook naam, adres en contactmogelijkheden (zoals het telefoonnummer van de klantendienst) van het bedrijf waar de klant koopt faciliteren, zegt de commissie. Het dochterbedrijf van Alphabet zal ook melden dat hotelbeoordelingen niet worden geverifieerd op Google Hotels.

Ook roept de commissie Google op om volledig te voldoen aan de EU-regels die sinds eind 2018 geoblocking verbieden, zodat "consumenten dezelfde rechten kunnen genieten en toegang hebben tot dezelfde inhoud, waar ze zich ook in de EU bevinden", aldus Reynders. Geografische blokkering of geoblocking verhindert klanten om producten of diensten, zoals reizen, smartphones, boeken en kleding via buitenlandse websites te kopen tegen bijvoorbeeld lagere prijzen.

