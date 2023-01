Politico: EU wil concurrentievervalsing Microsoft onderzoeken

woensdag 25 januari 2023 , 19:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is naar verluidt van plan om een onderzoek te starten naar softwareconcern Microsoft en zijn chat- en videodienst Teams. Dat meldt de politieke nieuwswebsite Politico op basis van ingewijden. Het onderzoek is naar aanleiding van een klacht die in 2020 werd ingediend door chatdienst Slack, die Microsoft beschuldigt van concurrentievervalsing.

Microsoft bundelt zijn programma Teams, vooral gebruikt voor videovergaderingen, automatisch met het veelgebruikte kantoorsoftwarepakket Office 365. Daardoor worden aanbieders van vergelijkbare producten buitenspel gezet, betoogt Slack.

De chatdienst biedt namelijk eenzelfde soort pakket aan diensten aan, en vindt dat Microsoft zijn Teams nu ongevraagd opdringt aan miljoenen klanten die al Office gebruiken. Dit is nog altijd een dominant softwarepakket voor tekstverwerkers, presentaties en zakelijke e-mail. Daarmee zou Microsoft Europese mededingingsregels overtreden.

Volgens twee van de ingewijden die Politico sprak is de voorbereiding voor het onderzoek in volle gang. Een woordvoerder van de Europese Commissie liet echter niet meer ontvallen dan dat de "beoordeling van de klacht gaande is". Microsoft was niet direct bereikbaar voor commentaar, aldus de nieuwssite.

