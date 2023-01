Net als Europese landen sturen ook de Verenigde Staten tanks naar Oekraïne

woensdag 25 januari 2023 , 19:01

N i e u w bericht, met reactie Oekraïne in 3e alinea

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zullen 31 Abrams-tanks naar Oekraïne sturen voor de strijd tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden deed die toezegging nadat Duitsland al eerder op de dag overstag was gegaan om vergelijkbare Leopard-tanks te sturen. Kiev vraagt al maanden om de wapens en verwacht dat die belangrijk zijn voor het terugdringen van de Russische troepen.

Biden prijst in zijn toespraak Duitsland voor het opvoeren van de militaire steun aan Oekraïne en benadrukt de eenheid van het westen tegen de Russische agressie. Berlijn was eerder terughoudend omdat de wapens de oorlog zouden kunnen laten escaleren. Bondskanselier Olaf Scholz heeft lang geaarzeld en wilde de tanks alleen toezeggen als de Verenigde Staten dat ook zouden doen. Biden weerspreekt dat sprake zou zijn van escalatie, omdat de tanks geen "offensieve dreiging" voor Rusland zijn. De tanks zijn bedoeld om het grondgebied van Oekraïne te verdedigen en volgens de president zijn deze Abrams-tanks daar cruciaal voor.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bedankte Biden voor zijn besluit. "Het is een belangrijke stap op weg naar de overwinning. Vandaag is de vrije wereld verenigd als nooit tevoren voor een gemeenschappelijk doel: de bevrijding van Oekraïne. We gaan vooruit", twittert hij. Zijn stafchef Andrej Jermak voegt daaraan toe dat "het belangrijkste is dat dit nog maar het begin is. We hebben honderden tanks nodig."

De moderne Abrams-tanks zijn zwaar gepantserd en grotendeels vergelijkbaar met de Leopards die Duitsland stuurt. In de Verenigde Staten werd vooral gewezen op logistieke problemen als reden om de tanks niet eerder te sturen. De Abrams rijden namelijk op kerosine in plaats van op diesel en zijn daardoor veel ingewikkelder in het onderhoud. Bovendien zijn ze lastiger te besturen. Volgens ambtenaren gaat het maanden duren om de tanks in Oekraïne te krijgen. De komende tijd wordt het Oekraïense leger getraind door de VS om te leren omgaan met de Abrams.

Volgens officiële cijfers hebben de VS zo'n 6000 Abrams in bezit. Behalve Duitsland hebben ook Polen en Noorwegen toegezegd Leopard-tanks naar Oekraïne te sturen. Meerdere Europese landen zouden eveneens leveringen overwegen, nu Berlijn toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van de Leopards. Het Verenigd Koninkrijk stuurt veertien tanks van het type Challenger 2. Vlak voor de toespraak belde Biden nog met Scholz, maar ook met de Britse premier Rishi Sunak, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

Delen

Terug naar boven