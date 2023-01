Europese Commissie spoort landen aan tot meer 'sociale dialoog'

woensdag 25 januari 2023 , 16:40

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat er meer collectieve arbeidsovereenkomsten in de EU worden afgesloten. Lidstaten met een sterke 'sociale dialoog' zijn economisch veerkrachtiger en hebben een betere concurrentiepositie dan EU-landen waar geen akkoorden tussen werkgevers en werknemers worden gesloten, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis bij de presentatie van een pakket aanbevelingen.

Daarin roept het dagelijks EU-bestuur de lidstaten op om hun werkgeversorganisaties en de vakbonden te versterken, omdat de sociale dialoog de hoeksteen is van een sociale markteconomie, vindt de commissie. Maar het aantal werknemers dat onder een cao valt in de EU is de afgelopen twintig jaar met gemiddeld 10 procentpunten gedaald. Het aantal vakbondsleden eveneens. In 2000 was gemiddeld nog 66 procent van de werknemers lid van een vakbond, in 2019 nog 56 procent.

In sommige sectoren, waaronder de zorg en platformwerk, wordt nauwelijks collectief onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. De commissie moedigt de sociale partners aan de nieuwe vormen van werk eens goed te onderzoeken op de mogelijkheden. Ze belooft zelf om de sociale partners meer bij Europees beleid te betrekken. Ook streeft ze naar meer Europese wetgeving, bijvoorbeeld over thuiswerk en het recht op onbereikbaarheid.

