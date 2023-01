Rutte niet overtuigd van EU-antwoord op subsidies VS

woensdag 25 januari 2023 , 12:33

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Premier Mark Rutte is niet overtuigd van de voorstellen van Frankrijk, Duitsland en de Europese Commissie om het Amerikaanse subsidiepakket, de Inflation Reduction Act (IRA) te beantwoorden met nieuwe Europese subsidies. Rutte sprak hier gisteren over met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en de Belgische premier Alexander de Croo.

De Amerikaanse IRA is een steunpakket van zo'n 370 miljard dollar om de groene industrie in de Verenigde Staten te stimuleren. De Europese Commissie en de regeringen in Berlijn en Parijs vrezen dat de VS met het 'agressieve' steunpakket Europese bedrijven verleidt om de EU te verlaten. De Europese Commissie oppert om staatssteunregels te versoepelen, zodat EU-lidstaten meer geld in hun industrieën kunnen steken voor vergroening en digitalisering. Daarnaast pleit de Commissie ook voor het oprichten van een Europees staatsfonds met leningen en subsidies voor lidstaten om hun economieën te versterken.

Met het oog op de inflatie betoogt Rutte dat er "op het moment al te veel geld in het systeem zit." Volgens de premier werkt de VS voornamelijk met belastingvoordelen, terwijl Europese steunpakketten vooral uit subsidies bestaan. Rutte stelt dat de EU ervoor moet zorgen dat bedrijven snel geholpen worden, maar dat subsidies met veel papierwerk gepaard gaan.

Rutte ziet het hervormen van het nationaal beleid van lidstaten en het aanspreken van geld dat nog in het Europese coronaherstelfonds zit als beste opties om de IRA het hoofd te bieden. Zo benoemde hij dat sommige EU-lidstaten veel geld aan hun pensioenstelsels spenderen, "geld dat ook gebruikt kan worden voor innovatie en groene technologie." Ten slotte wil Rutte op de aankomende EU-top van 9 en 10 februari voorstellen om regels voor subsidieverstrekkingen simpeler te maken.

Bron: FD, Politico

