Rutte hoopt op stappen vooruit in vastgelopen EU-asielbeleid

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte hoopt dat de Europese regeringsleiders op een speciale top in Brussel over asielbeleid stappen vooruit kunnen zetten. Maar "met één top los je dit probleem niet op", zei hij in Brussel waar hij voorbereidende gesprekken voerde met onder anderen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De top over ruim twee weken komt er vooral op zijn aandringen.

Het debat over de aanpak van de instroom van migranten moet weer op gang komen, vindt Rutte, omdat door de coronapandemie iedereen, ook hijzelf, "een beetje in slaap is gesukkeld". In die periode waarin wereldwijd reisbeperkingen golden, liepen de illegale migratiecijfers hard terug. Maar dat is voorbij.

Volgens Rutte moet de migratiecrisis vooral op Europees niveau worden aangepakt en is de top met name bedoeld voor "indringende gesprekken" en om "een aantal piketpalen" te slaan voor debatten later dit jaar. Die moeten gaan over een betere controle aan de buitengrenzen van de EU, de afwikkeling van asielaanvragen in het land waar asielzoekers de EU binnenkomen, het afstemmen van het visabeleid op de Westelijke Balkan op de EU-regels en afspraken over de terugkeer van mensen die niet in Europa mogen blijven.

Rutte zei dat het kabinet ook breder naar het migratievraagstuk kijkt. Niet alleen naar asielzoekers, maar ook naar arbeids- en kennismigratie.

