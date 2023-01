Europese staalsector wil EU-steun vanwege klimaatsubsidies VS

dinsdag 24 januari 2023 , 11:53

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese staalsector roept de Europese Unie op om het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen op het gebied van klimaatsubsidies. Door financiële steun te geven zou de EU volgens de grote Europese staalproducenten de controle kunnen houden over grondstoffen die belangrijk zijn voor de overgang naar groene energie.

Eurometaux, een vertegenwoordiger van grote Europese producenten waaronder Glencore, Boliden en Aurubis, wil dat de EU zich daarbij laat inspireren door de Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Joe Biden. Daarmee wil de Amerikaanse regering investeringen de verduurzaming van de eigen industrie stimuleren via belastingvoordelen en subsidies. De nieuwe wet omvat miljarden dollars aan subsidies om investeringen in elektrische voertuigen en hernieuwbare energie aan te moedigen.

"De Amerikaanse Inflation Reduction Act heeft, hoewel het discriminerend is, laten zien hoe een proactief industriebeleid op het gebied van schone technologie eruit zou kunnen zien", verklaarde Eurometaux in een brief aan de Europese Commissie.

De EU-leiders komen volgende maand in Brussel bijeen om een reactie op de controversiële Amerikaanse wet te bespreken. Sommige leiders willen dat de EU een meer 'Europa eerst' benadering gaat volgen om de positie van Europese bedrijven te versterken. De Franse president Emmanuel Macron riep op tot een EU-pakket ter grootte van 2 procent van de economische productie om te wedijveren met het Amerikaanse plan van 370 miljard dollar.

Eurometaux stelde vijf maatregelen voor om de industrie te helpen ontwikkelen, waaronder het versnellen van projecten voor schone energie en belastingkredieten om de productie van strategische metalen te ondersteunen. De organisatie herhaalde ook de oproep tot maatregelen om de hoge elektriciteitsprijzen aan te pakken, die hebben geleid tot scherpe dalingen in de metaalproductie in de regio.

Hoewel de energieprijzen de afgelopen weken sterk zijn gedaald en sommige smelterijen hun productie weer opvoeren, zullen de omstandigheden in de industrie volgens Eurometaux moeilijk blijven omdat de energieschaarste de komende jaren aanhoudt. De sector wil dan ook dat de tijdelijke steunmaatregelen, die zijn ingevoerd als reactie op de energiecrisis en die aan het einde van jaar aflopen, worden verlengd.

