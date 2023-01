Telegraaf: Nationaal CO2-plafond in strijd met EU-regels volgens Nederlandse luchtvaartsector

dinsdag 24 januari 2023 , 1:10

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - De Nederlandse luchtvaartsector zegt dat een nationaal CO2-plafond een slecht plan is. In een brief aan minister Harbers (Infrastructuur) maken zij gehakt van het plan, dat volgens hen haaks staat op de in december gemaakte afspraken met Eurocommissaris Frans Timmermans, schrijft De Telegraaf.

Toen besloot de Europese Commissie onder de noemer van ’Fit-for-55’ al tot ingrijpende maatregelen die een Europees CO2-plafond vormen. Zo moet er in de komende jaren al fors meer worden betaald voor uitstootrechten middels het zogeheten ETS-systeem en wordt dat aantal uitstootrechten teruggebracht. Daardoor kan er minder gevlogen worden. ABN AMRO kwam onlangs tot een prijsstijging van 50 euro per ticket door alle milieumaatregelen.

"Het nationaal CO2-plafond is in strijd met de EU-regels", zo schrijven de Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Schiphol, TUI, Corendon en Easyjet. Woensdag spreekt de Tweede Kamer over luchtvaart. Eerder sprak het parlement de wens uit om aan te sluiten bij de EU-regelgeving, maar op het vlak van de luchtvaart blijkt dat vaak niet het geval.

