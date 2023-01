Estland en Letland wijzen Russische ambassadeur uit

maandag 23 januari 2023 , 15:43

gewijzigd

Bron: WikiMedia/Meghas

TALLINN/RIGA/MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Estland en Letland sturen de Russische ambassadeur het land uit. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide Baltische landen maakten dat bekend, nadat Rusland eerder op de dag besloot de Estse ambassadeur in Moskou uit te wijzen.

Rusland doet dat omdat Estland vol zou zijn van Russenhaat. De ambassadeur heeft tot 7 februari de tijd het land te verlaten, verklaarde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dezelfde dag moet ook de Russische ambassadeur in Estland zijn vertrokken. De diplomatieke relatie tussen de voormalige Sovjetrepublieken wordt afgeschaald tot het niveau van zaakgelastigde.

De regering in Tallinn stuurde eerder deze maand 21 Russische diplomaten en andere medewerkers van de Russische ambassade in de hoofdstad van Estland weg om het aantal diplomatieke medewerkers van beide landen gelijk te trekken. De minister van Buitenlandse Zaken van Letland zei de diplomatieke banden met Moskou te verbreken uit solidariteit met Estland. De Russische ambassadeur in Riga moet het land voor 24 februari verlaten.

Estland, Letland en de derde Baltische republiek, Litouwen, zijn lid van de NAVO en de Europese Unie. Zij behoren met Polen tot de grootste voorstanders van (militaire) steun aan Oekraïne. Litouwen besloot vorig jaar mei al zijn ambassadeur uit Moskou terug te halen nadat het land de Russische ambassadeur had uitgewezen in reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Delen

Terug naar boven