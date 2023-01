Nederland teleurgesteld: alleen 'gewone' EU-sancties voor Iran

maandag 23 januari 2023 , 20:18

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt Iran nieuwe strafmaatregelen op omdat het doorgaat met het neerslaan van protesten. Nog eens 37 personen en organisaties die daar een aandeel in hebben worden gestraft. Maar de machtige Iraanse Revolutionaire Garde wordt voorlopig niet aangemerkt als een terroristische organisatie, tot teleurstelling van Nederland.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra wilde zijn collega's maandag in Brussel ervan overtuigen dat de Revolutionaire Garde op de terrorismelijst van de EU hoort. Maar dat kan niet zomaar, kreeg hij te horen. Een rechter in een van de EU-landen zou de garde, die een groot deel van het veiligheidsapparaat en de economie van Iran beheerst, eerst moeten veroordelen.

Hoekstra "had het graag anders gezien, maar hier hebben we mee te dealen". Hij heeft wel aangedrongen op haast en wil dat volgende maand, als de buitenlandministers weer bijeenkomen, duidelijk is hoe de Revolutionaire Garde dan wél kan worden aangepakt.

"Het goede nieuws is dat we wel weer nieuwe sancties hebben aangenomen", tekent Hoekstra aan. Die treffen onder anderen een aantal commandanten van de Revolutionaire Garde, de Iraanse sportminister, een aantal haviken uit het parlement, journalisten van de staatspers en de baas van een bedrijf dat in bewakingsapparatuur doet. De gestraften mogen de unie niet langer in en ze kunnen niet meer bij daar gestald vermogen. Europeanen mogen ook geen zaken meer met hen doen.

Nederland had wel "graag meer gehad: meer sancties, meer listings", zegt de minister over de extra plaatsingen op de sanctielijst. Het is "extreem belangrijk dat wij als EU laten zien" wat we van het "mensonterende" geweld tegen de protestbeweging vinden. "Dat we vol de druk houden" op het regime in Teheran, aldus Hoekstra.

Iraniërs demonstreren al sinds september tegen het ultraconservatieve bewind in hun land. De dood van een studente na haar arrestatie door de zedenpolitie, die vond dat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk droeg, maakte toen de maat vol. Maar de autoriteiten beantwoorden de protesten met grof geweld.

Delen

Terug naar boven