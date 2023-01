EU straft nog eens 37 Iraniërs en organisaties om smoren protest

maandag 23 januari 2023 , 12:10

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt Iran nieuwe strafmaatregelen op omdat het doorgaat met het neerslaan van protesten. Nog eens 37 personen en organisaties die daar een aandeel in hebben worden gestraft. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen tijdens overleg in Brussel afgesproken.

De sancties "zijn gericht op degenen die vooropgaan in de onderdrukking", zegt Zweden, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU. De gestraften mogen de unie niet langer in en ze kunnen niet meer bij daar gestald vermogen. Europeanen mogen ook geen zaken meer met hen doen. Om wie het precies gaat houdt de unie zoveel mogelijk geheim tot de sancties daadwerkelijk van kracht zijn, zodat ze bijvoorbeeld niet gauw hun geld kunnen wegsluizen.

Iraniërs demonstreren al sinds september tegen het ultraconservatieve bewind in hun land. De dood van een studente na haar arrestatie door de zedenpolitie, die vond dat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk droeg, maakte toen de maat vol. Maar de autoriteiten beantwoorden de protesten met grof geweld.

