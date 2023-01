Polen vraagt Berlijn goedkeuring voor levering tanks aan Oekraïne

maandag 23 januari 2023 , 12:00

Bron: European Commission

POZNAN/BRUSSEL (ANP/DPA) - Polen gaat Duitsland vragen of het in Duitsland gefabriceerde tanks van het type Leopard-2 mag leveren aan Oekraïne, liet de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag weten. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft zondag gezegd dat Duitsland niet in de weg wil staan voor levering van de krachtige aanvalswapens als daar verzoeken voor komen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn maandag in Brussel bijeen.

De Bondsrepubliek heeft zelf nog geen besluit genomen of ze zelf die tanks gaat leveren. In Duitse opiniepeilingen is over het algemeen minstens de helft van ondervraagden tegen de levering omdat die de oorlog zou escaleren en mogelijk leidt tot een totale oorlog van westerse landen met Rusland.

Op een bewapeningsconferentie voor Oekraïne op de Amerikaanse basis in Ramstein werd vrijdag geen besluit genomen over de levering. De pas aangetreden Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, zei dat dit heel goed moet worden overwogen en dat er een consensus zou moeten komen voor die levering. Hij zei ook nog niet te weten hoeveel inzetbare Leopard-2 tanks zijn land beschikbaar heeft. Maandag beklemtoonde een woordvoerder van de Duitse regering naar aanleiding van het gemelde Poolse verzoek dat de Bondsrepubliek niet alleen staat in deze kwestie. "Sommige landen zijn voor (levering), andere tegen."

De Oekraïense leider Volodimir Zelenski roept al maanden dat hij die krachtige aanvalswapens wil hebben. Hij hoopt dat hij de vrijwel vastgelopen stellingenoorlog kan openbreken met de Leopard-2 tanks. Zelenski heeft Duitsland ervan beschuldigd de levering van de tanks aan zijn land te dwarsbomen. Een aantal westerse landen zou ze graag snel leveren, inclusief Finland en Polen. De Duitse regering heeft altijd geëist van kopers van het wapentuig dat ze het niet doorverkopen of leveren aan derden zonder voorafgaande toestemming van Berlijn.

Delen

Terug naar boven