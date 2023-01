EU-kopstuk Michel wil bevroren Russische miljarden gebruiken voor wederopbouw Oekraïne

maandag 23 januari 2023 , 6:59

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-kopstuk Charles Michel wil dat bevroren Russische tegoeden met een waarde van zo'n 300 miljard dollar, worden gebruikt om opbrengsten voor Oekraïne te genereren. De autoriteiten in Kiev kunnen dat geld dan gebruiken voor de wederopbouw van hun land, suggereert Michel maandag in een interview met zakenkrant Financial Times.

De voorzitter van de raad van regeringsleiders van de EU-landen zegt tegen de Britse krant dit "rechtvaardig en eerlijk" te vinden. Wel benadrukt hij dat het in wettelijk haalbaar moet zijn. Hij zegt bij Europese regeringsleiders actief aan te sturen op het plan.

Het gaat om geld dat oorspronkelijk van de Russische centrale bank was, maar in de EU is ondergebracht. De Europese Commissie zoekt al langer naar manieren om de bevroren Russische tegoeden te kunnen gebruiken voor Oekraïne. Zo kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen in november vorig jaar ook al aan het geld "actief te willen beheren".

Brussel stelt dat de miljarden wel van de rechtmatige eigenaar blijven. Het geld kan terug als de sancties worden opgeheven. Daar wordt echter pas over beslist bij uiteindelijke onderhandelingen over vrede, want Rusland moet bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Delen

Terug naar boven