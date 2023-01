EU-toezichthouder kraakt prijsplafond voor gasinkoop

zaterdag 21 januari 2023 , 5:27

Bron: rawpixel.com / Carol M Highsmith

MEDIAWATCH (DE VOLKSKRANT) - De Europese prijslimiet voor de inkoop van gas vergroot de kans op financiële chaos. De kans is reëel dat een deel van de gashandel van Amsterdam verhuist naar steden buiten de EU. Deze waarschuwing uit een Europese toezichthouder op de financiële markten (ESMA) in een rapport dat begin volgende week verschijnt, meldt de Volkskrant.

Het in Europa heftig bevochten marktcorrectiemechanisme (zoals het prijsplafond officieel heet) "zal niet zonder gevolgen blijven", schrijft ESMA in haar nog vertrouwelijke ontwerpconclusies, waarover de Volkskrant beschikt. De Europese ministers voor Energie hadden om dit rapport gevraagd, alsook om een analyse van de Europese gastoezichthouder ACER, die nog moet verschijnen. Ondanks de scherpe conclusies van ESMA is de kans klein dat de lidstaten het prijsplafond - dat op 15 februari van kracht wordt - aanpassen.

Na maanden van politieke strijd stemde een ruime meerderheid van de EU-landen in december in met de prijslimiet. Zuid- en Oost-Europese landen hopen dat het plafond voorkomt dat energieprijzen opnieuw de recordhoogte van afgelopen zomer bereiken. Nederland was de grootste tegenstander van de prijslimiet, uit vrees voor de risico’s die nu ook ESMA benoemt.

