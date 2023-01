Rutte: achteraf gezien zat kabinet fout met mestregels

vrijdag 20 januari 2023 , 17:23

Bron: The Council

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft verkeerd ingeschat hoe Brussel zou omgaan met de mestregels voor boeren, erkent premier Mark Rutte. "Achteraf gezien is het fout en blijkt dat de ruimte waarvan we dachten dat-ie er was, er niet was", zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Er was de gedachte: je kan iets meer tijd pakken."

De strengere regels voor het uitrijden van dierlijke mest, gaan al in op 1 maart, in plaats van volgend jaar. Dit terwijl landbouwminister Piet Adema in zijn brief van begin december nog sprak van een "overgangsjaar". Daarop is bezorgd gereageerd door de Europese Commissie. Adema moest halsoverkop terugkomen van de internationale Grüne Woche in Berlijn om de beslissing te bespreken in de ministerraad. De bewindsman gaf vrijdag toe dat Nederland toch een "geitenpaadje" heeft gezocht, en Brussel op zijn beurt weinig ruimte laat.

Volgens linkse partijen is het logisch dat de Europese Commissie geen coulance verleent. "Hoe vaak kun je verrast worden door Brussel?" vraagt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zich af. Het kabinet zoekt "de randjes en de geitenpaadjes op", volgens PvdD'er Leonie Vestering. "En dan ga je nat."

Rutte erkende tijdens zijn persconferentie dat er "weinig vertrouwen in Nederland" is in Brussel. Dat zei stikstofminister Christianne van der Wal de afgelopen maanden ook meermaals. "Nederland, we geloven je niet meer", is de boodschap die zij steeds uit Brussel hoort. Juist op het gebied van natuur moet Nederland "eerst leveren". In een stikstofdebat in juni noemde de bewindsvrouw de argwaan van de Commissie jegens Nederland zelfs al in de context van derogatie-kwestie, zoals de mestuitzondering werd genoemd. "Europa gunt ons niets meer", zei Van der Wal toen.

Hoewel verschillende partijen uit de Tweede Kamer dus vinden dat het kabinet de blokkade van de Europese Commissie had moeten zien aankomen, is het volgens Rutte "niet te garanderen dat het - ook in de toekomst - een keer zo gaat".

