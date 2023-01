Brussel dreigt mestuitzondering Nederland direct in te trekken

vrijdag 20 januari 2023 , 11:34

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Er dreigt een nieuwe tegenvaller voor Nederlandse boeren. De uitzondering van de Europese Unie, waardoor ze meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen, vervalt mogelijk al dit jaar omdat Nederland zich niet aan de voorwaarden houdt. Landbouwminister Piet Adema is in allerijl naar Den Haag teruggekeerd voor overleg.

De Europese Commissie maakt een einde aan de uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, maar gaf Nederland tot 2026 de tijd om zich daarop in te stellen. Mits Nederland zich aan de voorwaarden zou houden. Maar het kabinet maakt niet genoeg haast met bijvoorbeeld het verplichten van onbeplante bufferstroken en het gebruik van zogenoemde vanggewassen. En als het niet aan de afspraken voldoet, is het respijt van tafel, zeggen EU-bronnen. Den Haag zou daarvoor meermaals zijn gewaarschuwd.

Adema is daarom met spoed teruggekeerd uit Berlijn om de kwestie te bespreken in de ministerraad. Adema was in Berlijn voor de Grüne Woche, een belangrijke landbouwbeurs. De minister zegt dat hij "onverwacht" terugkomt "omdat ik een belangrijk stuk op de agenda van de ministerraad heb gekregen".

Delen

Terug naar boven