Nederland vraagt Brussel om strenge milieunormen vrachtwagens

vrijdag 20 januari 2023 , 6:00

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse kabinet vraagt met drie andere landen aan de Europese Commissie om te zorgen voor strenge milieunormen voor vrachtwagens. De Commissie gaat in februari de normen en klimaatregels herzien. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) pleit er samen met collega's uit Denemarken, België en Luxemburg voor dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens 'schoon' moeten zijn, dus op elektriciteit of op waterstof moeten rijden.

De herziening van de regels is volgens de landen een "unieke kans" om een "stevig signaal" af te geven aan de markt, en er zo voor te zorgen dat de omslag naar groene trucks op tijd wordt gemaakt. Dat is volgens hen ook nodig om de Europese klimaatdoelen te halen. Om schonere vrachtwagens op grote schaal uit te rollen, zijn ook meer laadpalen nodig in Europa. De Commissie "heeft de sleutel voor meer schone vrachtwagens en bussen in handen", zegt Heijnen.

In Nederland is de subsidie voor elektrische vrachtwagens razendpopulair, en het kabinet hoopt met Europese afspraken te zorgen voor een gelijk speelveld. "Vrachtwagens en bussen zorgen voor ruim een derde van de CO2-uitstoot van al het wegverkeer, en zijn een grote bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen", benadrukt de staatssecretaris.

