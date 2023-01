Nederlandse baas wil luiken van omstreden EU-grenswacht openzetten

donderdag 19 januari 2023 , 21:03

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Nederlandse baas van Frontex wil het verloren vertrouwen in de Europese grenswacht terugwinnen. Van het clandestien terugsturen van asielzoekers kan onder zijn bewind geen sprake zijn, verzekert Hans Leijtens. De voormalige marechausseecommandant wil "opener" te werk gaan en wil af van de bunkermentaliteit bij Frontex.

De 59-jarige Leijtens treedt op 1 maart aan als de opvolger van de Fransman Fabrice Leggeri. Die moest vorig jaar het veld ruimen na een hard rapport van de Europese fraudebestrijdingsdienst. Deze OLAF constateerde onder meer dat Frontex zogeheten 'pushbacks' van asielzoekers door Griekse grensbewakers toeliet en verdoezelde. Leijtens staat voor de zware taak om het gebutste en gedeukte vertrouwen te herstellen.

Frontex, dat alsmaar uitdijt en van alle EU-agentschappen het meest te besteden heeft, moet zich volgens Leijtens minder "defensief" opstellen. Hij wil steeds aanspreekbaar zijn en rekenschap afleggen. "Ik ben niet het type directeur dat een hek optrekt rond Frontex", stelt hij. "Ik wil de deuren openzetten." Mensenrechten- en hulporganisaties zijn "meer dan welkom om hun informatie aan ons te geven".

De bewaking van de Europese buitengrenzen en het waarborgen van de rechten van migranten bijten elkaar niet, onderstreept Leijtens. Frontex hoeft daartussen niet te kiezen, "ze gaan hand in hand". Leggeri klaagde bij zijn vertrek nog dat de opdracht voor Frontex gaandeweg was veranderd en hem in spagaat bracht.

