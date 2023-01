Afgezette ondervoorzitter EU-parlement langer vast

donderdag 19 januari 2023 , 18:41

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De wegens Qatargate afgezette ondervoorzitter van het Europees Parlement blijft tot nader order in de cel. De Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili wilde het onderzoek naar het omkoopschandaal verder thuis afwachten, maar de rechter heeft haar voorarrest met een maand verlengd. Haar advocaten zijn boos en spreken volgens Belgische media van "folterpraktijken".

Kaili, moeder van een 1-jarige dochter, zit sinds 9 december net als haar Italiaanse partner in een Belgische cel. Ze werden opgepakt voor hun aandeel in de affaire, die draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko. Kaili, haar partner en minstens twee andere verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie. Bij huiszoekingen vond de politie ongeveer anderhalf miljoen euro aan contanten.

De Griekse kreeg donderdag in de rechtbank te horen dat de raadkamer haar voorarrest verlengt. Ze kan nog wel beroep aantekenen, meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

