Macron en Sánchez bezegelen Frans-Spaanse vriendschap

BARCELONA (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez hebben donderdag in Barcelona met veel tamtam een "vriendschaps- en samenwerkingsverdrag" ondertekend. Daarmee wordt de relatie tussen de buurlanden naar een hoger niveau getild, op een moment dat het tussen Parijs en Berlijn, vaak omschreven als de motor van de Europese Unie, niet lekker loopt.

Het verdrag voorziet in sterkere samenwerking op het gebied van migratie, defensie, energie en jeugdzaken. Frankrijk had tot nu toe alleen met Duitsland en Italië een vergelijkbaar verdrag gesloten, en Spanje alleen met Portugal.

Het Frans-Spaanse verdrag komt drie maanden nadat een van de belangrijkste meningsverschillen tussen de twee landen is opgelost. Een gaspijpleidingproject waartegen Parijs zich verzette werd stopgezet en vervangen door een waterstofpijpleiding tussen Barcelona en Marseille.

Premier Sánchez koos Barcelona als gaststad van de topontmoeting om het belang van dit strategische project te onderstrepen, maar ook om te laten zien dat de situatie in Catalonië, dat zich in 2017 probeerde af te scheiden van Spanje, is gekalmeerd. In Barcelona kwamen echter duizenden demonstranten op de been om duidelijk te maken dat het onafhankelijkheidsstreven nog vol leven is.

