Na Brexit minder animo voor vertrek uit EU

donderdag 19 januari 2023 , 10:45

DEN HAAG (PDC) - Na Brexit in 2020 zijn aanzienlijk minder mensen voorstander van uittreding van hun eigen land uit de EU. Dit blijkt uit de European Social Survey waarvan cijfers vorige week gepubliceerd werden. In dit onderzoek wordt inwoners van tien EU-lidstaten gevraagd wat ze zouden stemmen bij een referendum over uit de EU stappen door hun land.

Voors en tegens

Italië heeft de meeste inwoners die vóór uittreding zouden stemmen, maar dit percentage daalde van 26% in 2016/2017 tot 18% in 2020/2022. In Finland halveerde het percentage vóórstemmers in dezelfde periode bijna: van 29% tot 15%. Zweden zag een daling van 25% naar 16%. Het percentage Nederlandse vóórstanders van een nexit zakte van 23% in 2016/2017 naar nog geen 14% in 2020/2022. Spanjaarden zien het minst in een spexit. Slechts 4% van de respondenten sprak zich hiervoor uit in 2022.

Populariteit

Voor de verminderde populariteit van de ...exit zijn een aantal mogelijke verklaringen te geven. De negatieve gevolgen van de Brexit voor het VK en de toegenomen dreiging vanuit het buitenland waartegen de EU bescherming zou bieden werden het vaakst genoemd.

Bron: NRC, The Guardian, Irish Times

