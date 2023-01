Sociaaldemocraat volgt Qatargate-verdachte op in EU-parlement

woensdag 18 januari 2023 , 13:17

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft toch weer een sociaaldemocraat gekozen als opvolger van de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili. Sommige Europarlementariërs sputterden tegen omdat tot dusver vooral de sociaaldemocraten kampen met het omkoopschandaal Qatargate, maar de Luxemburger Marc Angel kreeg uiteindelijk toch een royale meerderheid van de stemmen.

De sociaaldemocratische S&D had Angel naar voren geschoven om Kaili te vervangen als een van de veertien ondervoorzitters die het parlement telt. Zij nemen soms waar voor voorzitter Roberta Metsola en kunnen invloed uitoefenen doordat ze samen met haar beslissen over tal van praktische aspecten van het parlementaire werk. Deze posten zijn in 2019 door de drie grote middenpartijen verdeeld. S&D meent daarom recht te hebben op de functie.

Maar dat ging onder meer een aantal christendemocratische Europarlementariërs te snel, zeggen ingewijden. Dat ze Angel uiteindelijk toch steunden, zou zijn ingegeven doordat er geen aanvaardbare tegenkandidaat was. Angel kreeg aanvankelijk niet genoeg stemmen, maar haalde het in een tweede stemronde alsnog.

De Griekse Kaili werd in december afgezet omdat ze was opgepakt wegens het aannemen van smeergeld van vermoedelijk Qatar en/of Marokko, In ruil zou ze hun belangen in het parlement hebben behartigd.

