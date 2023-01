Europees Parlement komt met 'historische' reprimande voor Marokko

woensdag 18 januari 2023 , 8:11

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement gaat voor het eerst in decennia Marokko aanspreken op zijn beroerde omgang met de mensenrechten. Dat mag "historisch" heten, vindt Europarlementariër Thijs Reuten. En het is des te belangrijker nu bijvoorbeeld Nederland heeft afgesproken Marokko niet meer lastig te vallen over 'binnenlandse aangelegenheden'.

Marokko wordt met harde hand geregeerd en journalisten, dissidenten en minderheden hebben het al jaren zwaar te verduren. Maar Nederland en andere EU-landen als Frankrijk en Spanje hoeden zich voor ruzie met Marokko. Ze werken liever samen om bijvoorbeeld afgewezen migranten te kunnen terugsturen en criminelen te kunnen aanpakken.

"Het is al meer dan twintig jaar geleden dat het Europees Parlement de mensenrechtensituatie in Marokko aan de kaak stelde", zegt Reuten (PvdA). "Terwijl het land echt autocratisch wordt bestuurd en het bijvoorbeeld op het vlak van surveillance in de Champions League speelt." Marokko zou met spionagesoftware binnenlandse tegenstanders en zelfs buitenlandse leiders als de Franse president Macron begluren en afluisteren, onthulden onderzoeksjournalisten anderhalf jaar geleden.

Het Europees Parlement, dat zich donderdag over Marokko zal uitspreken, neemt het dan naar verwachting onder meer op voor een zogenaamde Nederlandse spion. Onderzoeksjournalist Omar Radi zit al jaren vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan Nederland. Net als andere critici van de regering overkwam, werd hij verder op dubieuze gronden veroordeeld voor seksueel geweld.

Reuten hoopt met zijn collega's EU-landen ook te bewegen om beter te waken over hun inwoners van Marokkaanse afkomst. Marokko en andere landen proberen hun diaspora in hun greep te houden, ziet hij. "We moeten veel meer doen om hen tegen de lange arm van hun thuisland te beschermen."

Op de jarenlange succesvolle lobby van Marokko in het Europees Parlement valt dankzij de onthullingen over omkoopschandaal Qatargate steeds feller licht. Reuten kan zich voorstellen dat het door die onthullingen gemakkelijker was steun te vinden voor het aanpakken van Rabat. Maar het is hem om het even: het was al langer "hoog tijd". "Het resultaat telt."

