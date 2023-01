Spil van omkoopschandaal EU-parlement wordt kroongetuige

dinsdag 17 januari 2023 , 18:15

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse oud-Europarlementariër die geldt als de spil van omkoopschandaal Qatargate wordt kroongetuige. Pier Antonio Panzeri heeft met het Belgische Openbaar Ministerie afgesproken dat hij gaat opbiechten wat zijn eigen aandeel is en dat van andere betrokkenen. In ruil krijgt hij een lagere straf.

Panzeri werd op 9 december vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast. Justitie verdenkt hem van het leiden van een criminele organisatie, het witwassen van geld en actieve en passieve corruptie. Behalve Panzeri zitten ook de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili, haar partner en een lobbyist in de cel. Het OM wil twee andere Europarlementariërs ondervragen zodra het Europees Parlement hun onschendbaarheid heeft opgeheven.

De 67-jarige Panzeri heeft dinsdag een akkoord gesloten met justitie, meldt het federaal parket. In ruil voor "volledige" verklaringen over de strafbare feiten krijgt hij maximaal vijf jaar gevangenisstraf, waarvan vier jaar voorwaardelijk, aldus persbureau Belga op gezag van bronnen bij justitie. Verder krijgt hij volgens het parket een boete en moet hij het ontvangen smeergeld terugbetalen. Het parket schat dat op een miljoen euro.

Het OM noemt de afspraak met de spijtoptant "een belangrijke ontwikkeling". Panzeri is "een van de belangrijke protagonisten in deze zaak". Die draait om het aannemen van geld en geschenken in ruil voor het behartigen van de belangen van vermoedelijk Qatar en Marokko in het Europees Parlement. De verdachten lijken bijvoorbeeld kritiek op Qatar te hebben tegengesproken en te hebben geprobeerd om het gemakkelijker te maken van de Golfstaat naar de EU te reizen.

Panzeri heeft beloofd om justitie te vertellen wie hij precies heeft omgekocht en wie er precies betrokken waren. Ook wie het OM misschien nog niet in het vizier heeft. Verder moet hij openheid van zaken geven over hun werkwijze en over "financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies en de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen".

Het Belgische OM werkte pas één keer eerder met een kroongetuige.

