EU legt voorraad hulpmiddelen aan tegen biologische of kernramp

dinsdag 17 januari 2023 , 17:46

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

BRUSSEL (ANP) - Er komt voor het eerst een strategische voorraad in de Europese Unie van vaccins, tegengif, medische hulpmiddelen en apparatuur om te gebruiken in geval van een chemische, biologische of radiologische aanval of kernramp. De Europese Commissie stuurt 242 miljoen euro naar Finland om de voorraad aan te leggen als respons op zogeheten CBRN-gebeurtenissen of als voorbereiding op risicovolle situaties.

Het geld zal ook worden gebruikt om personeel op te leiden. Het doel daarvan is om te zorgen dat responsteams interoperabel zijn in heel Europa en overal op het continent kunnen worden ingezet.

De EU is bezig met het aanleggen van allerlei voorraden die kunnen worden aangesproken als zich noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid voordoen. Zo zijn er in verschillende landen opslagplaatsen voor bijvoorbeeld beschermende kleding, ontsmettingsmiddelen of beademingsapparatuur voor ziekenhuizen.

De voorraden vallen onder een door Brussel gefinancierd programma dat rescEU heet, waar Europese landen in geval van nood een beroep op kunnen doen. De EU beschikt bijvoorbeeld ook over gezamenlijke blusvliegtuigen die kunnen worden ingezet bij bosbranden.

