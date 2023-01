Brussel wil betere concurrentiepositie EU met geld en soepelheid

dinsdag 17 januari 2023 , 15:16

BRUSSEL/DAVOS (ANP) - De EU moet zichzelf "investerings- en innovatievriendelijker" maken. Ook moet Europa meer geld steken in haar eigen industrieën en vooral schone technologieën, vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Brussel is bereid hiervoor een speciaal nieuw fonds op te zetten en de staatssteunregels te versoepelen, zei de Duitse op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

Volgens Von der Leyen is dat nodig om de concurrentie van China en de VS, die hun eigen bedrijven zwaar subsidiëren, het hoofd te kunnen bieden. Met "onze Amerikaanse vrienden" is Brussel over een oplossing hiervoor in gesprek. Ze waarschuwde China. "We zullen niet aarzelen om een ​​onderzoek in te stellen als we van mening zijn dat onze inkoop- of andere markten door dergelijke subsidies worden verstoord."

De discussie over hoe de EU moet concurreren met andere handelsmachten zonder de interne markt te verstoren, houdt de lidstaten al enige tijd bezig. Met name Frankrijk wil stevige actie en pleit voor het toestaan van "massieve staatssteun" voor strategische sectoren, zei minister Bruno Le Maire (Financiën) in Brussel.

Het dagelijks EU-bestuur heeft aangekondigd met voorstellen te komen maar wil graag eerst zoveel mogelijk neuzen dezelfde kant op krijgen. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft een vragenlijst over herziening van de Europese staatssteunregels naar de lidstaten gestuurd, waarop ze uiterlijk 25 januari antwoord verwacht. Ze roept in haar brief op tot "een sterk Europees antwoord". Ze stelt ook voor een gemeenschappelijk fonds op te zetten om minder kapitaalkrachtige lidstaten te steunen. Volgens Von der Leyen zal dat nog wel "enige tijd" in beslag nemen.

Landen als Duitsland en Nederland zien weinig in een nieuw fonds, waar de commissie mogelijk opnieuw voor wil lenen op de kapitaalmarkt. Minister Sigrid Kaag van Financiën wilde in Brussel niet reageren op alle plannen. Nederland wil geen nieuw fonds terwijl er nog veel onbenut geld in Brussel ligt, maar wacht het commissievoorstel af. "We hebben nog geen eindpositie", zei ze.

