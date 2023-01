Sociaaldemocraten EU-parlement willen af van Qatargate-tweetal

dinsdag 17 januari 2023 , 14:46

STRAATSBURG (ANP) - Twee Europarlementariërs die de Belgische justitie wil ondervragen over hun rol in omkoopschandaal Qatargate raken hun lidmaatschap van de sociaaldemocratische fractie kwijt. Als de Belg en de Italiaan niet vrijwillig opstappen, zetten de sociaaldemocraten hen eruit, heeft fractievoorzitter Iratxe García Pérez aangekondigd.

Marc Tarabella en Andrea Cozzolino worden al langer genoemd in de corruptiezaak. Maar het tweetal is, anders dan de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili en drie anderen, nog op vrije voeten. Het Belgische Openbaar Ministerie wil de twee wel ondervragen over hun aandeel in de omkooppraktijken van vermoedelijk Qatar en Marokko. Op verzoek van het OM is het Europees Parlement begonnen aan het opheffen van hun bescherming tegen vervolging.

Dat laatste verandert de zaak, vindt García Pérez. Tarabella en Cozzolino hebben in december hun taken binnen de S&D-fractie neergelegd, maar daar kan het nu niet meer bij blijven. "We stellen ons voor dat ze zich terugtrekken. Als ze niet vrijwillig kiezen om de groep te verlaten, dan zullen we deze week het besluit nemen hen uit de groep te verwijderen."

