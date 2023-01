Kaag tevreden over verklaring Eurogroep over digitale euro

maandag 16 januari 2023 , 20:53

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) is tevreden over een verklaring die de Eurogroep in Brussel over de digitale euro heeft afgegeven. Daarin stellen de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) onder andere dat een mogelijke invoering van een digitale euro een politieke keuze is. "Veel van de Nederlandse inzet heeft zijn vruchten afgeworpen in deze verklaring", zei de D66-minister na afloop van de Eurogroep.

Volgens Kaag heeft Nederland met grote landen als Frankrijk, Spanje en Italië samengewerkt bij het opstellen van de verklaring. Zo staat erin dat de eventuele invoering van een digitale euro gesteund moet worden door de Europese bevolking en gebouwd moet zijn op een stevige democratische basis. Een digitale euro moet contant geld aanvullen, en niet vervangen. Ook moet een digitale euro veilig zijn, een hoog niveau van privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk zijn en breed toegankelijk zijn voor het publiek, ook wat betreft de kosten, stellen de twintig eurolanden.

Het kabinet staat open voor de mogelijke invoering van een digitale euro, als aanvulling op contant geld. Er moeten wel duidelijke voordelen zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie. Een mogelijke invoering vraagt een zorgvuldige afweging en kan alleen op basis van politieke besluitvorming, vindt het kabinet.

Er zijn ook zorgen over een digitale munt bij het publiek, en ook in de Tweede Kamer. Met een digitale euro gaan betalingen rechtstreeks via de centrale bank. Er is veel scepsis onder mensen die de overheid wantrouwen over de controle die de Europese Unie met zo'n digitale munt naar zich toe zou halen.

De Europese Centrale Bank werkt volgens Kaag intussen "gestaag" door aan de opties. "We hebben wel een oproep gedaan om de burgers mee te nemen in dit traject", om te voorkomen dat onbekend onbemind maakt.

De Europese Commissie heeft aangekondigd in de eerste helft van 2023 een wetsvoorstel te zullen presenteren voor de introductie van de digitale euro. Het is volgens Kaag nog helemaal niet zeker dat zo'n digitale munt er komt, en als hij er komt is dat een proces van vele jaren, hield ze de Tweede Kamer onlangs voor.

