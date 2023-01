EU blijft zoeken naar steunmaatregelen bij hoge energieprijs

maandag 16 januari 2023 , 16:52

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De twintig eurolanden zijn het eens dat de steunmaatregelen om de koopkracht van huishoudens bij de hoge energieprijzen op peil te houden, beter op elkaar moeten worden afgestemd. Maar het blijft volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) zoeken naar welke maatregelen op Europees niveau kunnen worden ingevoerd. Dat bleek tijdens een vergadering van de Eurogroep in Brussel, waar Kaag een toelichting gaf over de werking van het energieprijsplafond in Nederland.

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben afgesproken dat de maatregelen die zij invoeren om de portemonnee van de burger te ontlasten tijdelijk en doelgericht zijn. Nederland is een van de weinige EU-lidstaten die een tijdelijk prijsplafond voor stroom en gas heeft ingevoerd waarin ook een besparingsprikkel is ingebouwd. Sinds 1 januari betalen huishoudens minder dan de normale tarieven voor gas en elektriciteit die de energiebedrijven hanteren. Pas boven een verbruik van meer dan 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur stroom telt het eigenlijke tarief.

Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe had Kaag gevraagd de werking van het prijsplafond toe te lichten. Hij zei na afloop dat hij daar "dankbaar" voor was. Kaag zei het verzoek te zien als onderdeel van de discussie over wat wel werkt en wat niet werkt. "Kunnen we er op Europees niveau iets mee?"

In de presentatie kwamen de voor- en nadelen aan de orde en "ook dat het kabinet nadenkt over hoe je het afbouwt", aldus Kaag. "En hoe je dan gericht en structureel ondersteuning kunt blijven geven." Een van de wenselijke maatregelen is dat werkgevers de lonen verhogen. "Dat blijven we altijd zeggen."

Delen

Terug naar boven