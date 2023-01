Toekomst voor Noord-Ierland protocol ziet er weer zonniger uit

maandag 16 januari 2023 , 13:10

DEN HAAG (PDC) - Na een maandenlange stilte rond het Noord-Ierland protocol beginnen deze week weer nieuwe onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Om een handelsoorlog te voorkomen buigen de Britse onderhandelaar James Clevery en de EU-onderhandelaar en Eurocommissaris Maros Sefcovic over het protocol. Dat de onderhandelingen tussen de twee nu weer opnieuw zijn gestart is naar aanleiding van een akkoord over het delen van handelsdata in de Noord-Ierse havens.

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU werd er besloten om geen harde grens te stellen tussen Noord-Ierland en Ierland. Dit besluit kwam voort uit de historische gevoeligheid rond deze grens. In het Goedevrijdagakkoord, dat een einde maakte aan decennialang geweld in Noord-Ierland, werd afgesproken dat er nooit meer een harde grens tussen de landen kwam. Met de komst van Brexit zijn de spanningen rondom deze grens echter onder spanning komen te staan. Met het Noord-Ierland protocol is de douanegrens tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk in de Ierse Zee komen te liggen, waardoor er feitelijk binnen het Verenigd Koninkrijk een grens is geplaatst. Vooral vanuit de pro-Brexit gemeenschap klinkt veel ongenoegen over deze grens.

De problemen rondom het Noord-Ierland protocol leiden ook tot problemen op andere vlakken zoals de uitsluiting van Britse hoogleraren voor het Europese wetenschapsfonds, Horizon Europe. De EU- en Britse onderhandelaren hopen op 10 april, de 25ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord, tot een besluit te komen.

