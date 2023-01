Zweden opent eerste satellietlanceerbasis van Europese vasteland

vrijdag 13 januari 2023 , 14:10

KIRUNA (ANP) - Europese satellieten kunnen binnenkort vanaf het Europese vasteland de ruimte in. Dat moet de Europese ruimtevaart minder afhankelijk maken van Rusland. De vrijdag geopende satelliethaven bij ruimtebasis Esrange in het uiterste noorden van Zweden "biedt een zelfstandige Europese toegangspoort tot de ruimte", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Er zijn een tiental landen in de wereld die satellieten in de ruimte kunnen brengen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA maakt bijvoorbeeld gebruik van lanceerinrichtingen in Frans-Guyana en Rusland. Maar het Europese continent had zelf zo'n basis nog niet, al wordt er op meerdere plaatsen hard aan gewerkt.

Satellieten zijn de afgelopen jaren in vliegende vaart steeds belangrijker geworden. De "ogen in het zwerk", zoals Von der Leyen ze noemt, maken het gemakkelijker om te navigeren, het verkeer in goede banen te leiden en klimaatverandering en natuurrampen in de gaten te houden. Maar ze helpen ook bijvoorbeeld het Oekraïense leger om Russische troepen te volgen, benadrukt ze.

Over een jaar moet de eerste satelliet vanaf Esrange de ruimte in kunnen gaan. ESA wil er ook gaan testen met herbruikbare raketten, die kunnen landen en weer voor een nieuwe vlucht kunnen dienen.

