Pools parlement akkoord met benodigde hervormingen voor EU-geld

WARSCHAU (ANP/RTR) - Het Poolse parlement heeft de hervormingen goedgekeurd die nodig zijn om de miljarden uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie te krijgen. Dat geld is geblokkeerd omdat de EU ontevreden was over de staat van de rechtstaat in Polen. Het gaat om een pakket van 36 miljard euro.

De EU-ministers gingen afgelopen zomer na lang onderhandelen akkoord met de Poolse plannen om hervormingen door te voeren. Nu het parlement de hervormingen heeft aangenomen, moet de senaat er nog over stemmen. Daar heeft de oppositie een kleine meerderheid. Binnen de regeringspartij is niet iedereen blij met de voorwaarden die door Brussel zijn gesteld. Een partijleider zei vorige maand dat de hervormingen "extreem verwoestende" gevolgen zouden kunnen hebben.

Een van de eisen van de EU is bijvoorbeeld de ontmanteling van de Poolse tuchtkamer, wat ook al door het Europees Hof van Justitie is gesommeerd. Rechters die door die tuchtkamer zijn ontslagen moeten daartegen bovendien in beroep kunnen gaan bij een onafhankelijke rechtbank. Het EU-geld wordt pas uitgekeerd, steeds in delen, als Polen aan de voorwaarden voldoet.

