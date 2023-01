Frontex: hoogste aantal illegale grensoverschrijdingen naar EU sinds 2016

vrijdag 13 januari 2023 , 11:17

BRUSSEL (ANP) - Zeker 330.000 mensen zijn volgens de Europese grensbewakers van Frontex in 2022 gesignaleerd bij het illegaal binnenkomen van de Europese Unie. Het zijn "voorlopige cijfers" volgens Frontex, maar het is hoe dan ook het hoogste aantal sinds 2016. Het is bovendien 64 procent meer dan in 2021.

Maar door de wereldwijde coronamaatregelen van 2020 was de stroom migranten naar de EU sterk beperkt. Het aantal is in 2021 weer begonnen te stijgen. De stroom bestaat voor een groot deel uit mannen uit overwegend islamitische landen. Vrouwen vertegenwoordigden nog geen 10 procent van de stroom illegale migranten en kinderen 9 procent.

Bijna de helft (47 procent) van de instroom bestaat uit Afghanen, Syriërs en Tunesiërs. Het aantal Syriërs verdubbelde ten opzichte van het voorafgaande jaar naar 94.000 personen.

