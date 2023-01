EU-voorzitter: reageer niet kortzichtig op groene subsidies VS

woensdag 11 januari 2023 , 17:42

STOCKHOLM (ANP) - De Europese Unie moet waken voor kortzichtige maatregelen om het eigen bedrijfsleven te beschermen tegen Amerikaanse vergroeningssubsidies, vindt EU-voorzitter Zweden. Die kunnen op de lange duur juist averechts uitpakken, waarschuwt premier Ulf Kristersson.

De EU zint op een antwoord op Amerikaanse subsidies voor elektrische auto's en daarvoor benodigde accu's. Die zijn alleen bedoeld voor Amerikaanse fabrikanten en zetten Europese concurrenten op achterstand. Steeds meer EU-landen dringen aan op vergelijkbare eigen maatregelen om de Europese industrie te beschermen.

Maar landen als Nederland en Zweden, dat dit halfjaar voorzitter is van de unie, zijn minder enthousiast. Zij zweren vanouds bij vrijhandel en vrezen dat protectionistische maatregelen hun economie op den duur zullen schaden.

Kristersson hamert er bij de aftrap van het Zweedse voorzitterschap op dat de EU haar concurrentiepositie juist op de lange termijn moet versterken. "Laten we niet op korte termijn dingen doen waarvan we eigenlijk denken dat ze slecht zijn voor de competitiviteit op langere termijn. Hoe meer we doen op korte termijn, hoe meer inzet we ook voor de lange termijn aan de dag moeten leggen."

De Europese Commissie komt eind deze maand met voorstellen die de EU-leiders begin februari op een top kunnen bespreken.

