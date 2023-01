Europese Commissie buigt zich over burgerinitiatief haaienvinnen

woensdag 11 januari 2023 , 15:11

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt een burgerinitiatief in behandeling waarin EU-inwoners vragen om wettelijke maatregelen die een einde moeten maken aan de handel in haaienvinnen in de EU, inclusief im- en export. De organisatoren van de campagne Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel hebben meer dan 1 miljoen steunbetuigingen, waaronder die van 22.278 Nederlanders, in de EU opgehaald om het dagelijks EU-bestuur over te halen. De commissie zal uiterlijk 11 juli bekendmaken of ze ingaat op het verzoek.

Het afsnijden van vinnen aan boord van EU-vaartuigen en in EU-wateren is verboden en bij aanlanding van haaien in de haven moeten de vinnen nog aan het lichaam van het dier zitten. Er zouden echter zelden inspecties worden verricht op zee, en vinnen worden nog steeds illegaal achtergehouden, overgeladen of aangeland. De EU is volgens de organisatie van het burgerinitiatief een van de grootste exporteurs van vinnen. Met name haaienvinnensoep wordt in Aziatische landen als een delicatesse beschouwd waar grof geld voor wordt neergelegd.

De organisatie zal nu worden uitgenodigd bij de commissie voor een toelichting en voor een hoorzitting in het Europees Parlement.

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht. De organisatie moet eerst de commissie warm maken voor haar initiatief en als die groen licht geeft vervolgens 1 miljoen handtekeningen in minstens zeven EU-landen verzamelen. Als aan die voorwaarden is voldaan gaat de commissie ermee aan de slag, maar ze is niet verplicht met wetsvoorstellen te komen.

Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel is het achtste Europees burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. Eind 2020 leidde een massaal pleidooi vanuit de bevolking voor het eerst tot Brusselse wetgeving. Het betrof het Europese burgerinitiatief Right2Water, voor beter en voor iedereen toegankelijk kraanwater in de EU. Dat initiatief werd door meer dan 1,8 miljoen Europeanen ondersteund.

